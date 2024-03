Ex Milan | Junior Messias shock | ho ricevuto minacce dai tifosi

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di venerdì 22 marzo 2024) L’exha raccontato un retroscena relativo al suo arrivo in rossonero, quando ricevette anchedaiLa scorsa estateha lasciato ilper andare in prestito al Genoa. Il brasiliano, dopo una prima parte di stagione rovinata dagli infortuni, ha saputo ritagliarsi un suo spazio diventando un elemento prezioso per Alberto Gilardino. A gennaio poi è scattato l’obbligo di riscatto e il classe ’91 è diventato un giocatore rossoblù a titolo definitivo. Intervistato da Repubblica,ha raccontato diversi momenti della sua esperienza al. Alcuni belli, come il suo gol al Wanda Metropolitano, con cui i rossoneri sconfissero l’Atletico Madrid in una partita decisiva ...