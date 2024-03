(Di venerdì 22 marzo 2024) CITTÀ ALTA. Partono i lavori per realizzare appartamenti per giovani e spazi pubblici. Gori e Valesini: «Un giorno importante per Città Alta».

Bergamo. L’ex carcere di Sant’Agata in Città Alta si prepara alla sua grande rinascita, un rinnovamento auspicato dall’amministrazione Gori fin dai primi giorni di mandato. Il cantiere partito in ... (bergamonews)

Ex carcere di Sant’Agata, al via il cantiere da 9 milioni - Video - CITTÀ ALTA. Partono i lavori per realizzare appartamenti per giovani e spazi pubblici. Gori e Valesini: «Un giorno importante per Città Alta».ecodibergamo