Evitare al Mezzogiorno la “decrescita infelice”

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 22 marzo 2024) Riproponiamo l’articolo di Ermanno Corsi apparso sul Roma di martedì 19 marzo all’interno della rubrica Spigolature di Ermanno Corsi Sono vent’anni che anche in Italia ha messo piede la teoria, tra filosofica ed economica, della “felice” preceduta da slogan tipo “consumare meno per vivere meglio”; “torniamo a essere padroni della nostra vita”. Dal francese Serge Latouche, padre della “”, a Mimmo De Masi molisano di nascita e napoletano di adozione convinto assertore, si è spiegato che la programmata riduzione degli sprechi fa risparmiare denaro e riduce danni ambientali (attribuibili proprio a consumo compulsivo fuori da ogni controllo).Il denaro risparmiato avvierebbe intraprese produttive di grande vantaggio collettivo. E IL SUD? Invece di fare come le stelle di Cronin che stanno a guardare, una “...