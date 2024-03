Europee | Ricci | ‘da sindaci progressisti spinta per Ue federale contro sovranismi’

(Di venerdì 22 marzo 2024) Roma, 22 mar. (Adnkronos) – “Non c?è futuro per i nostri Comuni se l?Europa non cambierà, proseguendo, attraverso la riforma dei Trattati, un percorso verso un?Unione Europea più. Con la firma del ‘Patto deiper Gli Stati Uniti d?Europa’, promosso da Ali e dal Movimento Europeo Italia, sottoscritto da tanti, abbiamo lanciato una sfida anche culturale al sovranismo, che è un inganno per i popoli. La maggior parte deiitaliani è convintamente europeista. Ali si pone l?obiettivo di rappresentare proprio questa, questa forza. Una rete di amministratori che si batterannoogni logica politica che punti a piegare le ragioni di Stato alle ragioni di partito”. Così Matteo, presidente nazionale di ALI, Autonomie Locali ...

Roma, 11 mar. (Adnkronos) – “Ci vorrà del tempo, ma questa è la strada giusta ”. Per Matteo Ricci , sindaco Pd di Pesaro, la sconfitta in Abruzzo non cambia la traiettoria. “Continuare a lavorare ... (calcioweb.eu)

Roma, 22 mar. (Adnkronos) - "Non c'è futuro per i nostri Comuni se l'Europa non cambierà, proseguendo, attraverso la riforma dei Trattati, un percorso verso un'Unione Europea più federale . Con la ... (liberoquotidiano)

Ricci (Ali), da sindaci progressisti spinta per Europa federale - "Non c'è futuro per i nostri Comuni se l'Europa non cambierà, proseguendo ... che punti a piegare le ragioni di Stato alle ragioni di partito». Così Matteo Ricci, presidente nazionale di Ali, ...ansa

Assemblea Nazionale Ali, Ricci: "Uniti contro chi piega istituzioni a fini politici" - «La maggior parte dei sindaci italiani è convintamente europeista. Ali si pone l’obiettivo di rappresentare proprio questa spinta, questa forza. Una rete di amministratori che si batteranno contro ogn ...viverepesaro

Vallefoglia Comune d’Europa all’Assemblea Nazionale di “ALI” - Il Sindaco del Comune di Vallefoglia Sen. Palmiro Ucchielli, ieri 21 marzo 2024, ha partecipato all’Assemblea Nazionale di “ALI” la Lega delle Autonomie Locali tenuta a Pesaro. Moltissimi, fa rilevare ...youtvrs