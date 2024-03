Europa League – Milan-Roma anche sulla Rai | ecco le ultime

(Di venerdì 22 marzo 2024) Come anticipato da Davide Maggio, la Rai starebbe per raggiungere un accordo con Sky perdie non solo

Europa League: non solo Sky e Dazn | Anche la Rai acquista i diritti della fase finale - Le indiscrezioni delle ultime ore vengono confermate da MilanNews.it: la Rai ha acquistato i diritti per le partite delle italiane in Europa League.sportpaper

Bologna al lavoro per i riscatti: i nomi in ballo - Visualizzazioni: 177 Il Bologna, con Sartori e Di Vaio stanno lavorando alla prossima stagione: ci sono giocatori in rossoblu in prestito, che vorrebbero continuare l’esperienza sotto la Due Torri. Il ...calciostyle

Sotto l'Inter tutto aperto: secondo posto, Europa, salvezza. Guida all'ultimo quarto di Serie A - Per la seconda volta negli ultimi due anni l`Italia del pallone è arrivata all`ultima sosta della stagione con il campionato virtualmente già assegnato. Nel 2023.calciomercato