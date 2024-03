Eurocar Firenze e il Meyer | un’auto elettrica per la Fondazione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 22 marzo 2024), 22 marzo 2024 – Prosegue l'impegno dia favore del sociale ed in particolar modo dellaOspedale Pediatrico. Dopo aver sostenuto i progetti utili alcon una donazione, infatti, il gruppo automobilistico di via Pratese ha deciso di concedere, sostenendone i costi, l’utilizzo allaper il 2024 di una nuova autoper la mobilità sostenibile in città e in occasione delle tante iniziative di beneficenza che lasvolge quotidianamente sul territorio. Volkswagen ID.Buzz interamente ridipinto con i colori che rappresentano il mondo dei bambini, ha fatto il suo ingresso alil 19 marzo, in occasione della Festa del papà, ...