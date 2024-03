Euro in lieve calo | scambiato a 1 | 0830 dollari

Chiusura in lieve rialzo per il prezzo del gas, con gli operatori che guardano all'andamento delle temperature ed al livello degli stoccaggi. Ad Amsterdam le quotazioni salgono dello 0,5% a 24,9 euro ... (quotidiano)

Il valore dell'indice Igi ( Italia n gas index) per il 18 marzo è pari 29,25 euro al MWh, in lieve rialzo rispetto al 17 marzo attestatosi a 29,16 euro al MWh. Lo comunica il Gme, gestore dei mercati ... (quotidiano)

Enel, raggiunti gli obiettivi strategici nel 2023: utile netto ordinario a 6,5 miliardi (+20,7%). Dividendo sale del 7,5%. Cattaneo: 'Cedole ...: Nel 2023 Enel ha registrato ricavi per 95,56 miliardi di euro, in calo del 32% rispetto ai 140,5 ... Enel: il debito scende, generazione di cassa al massimo storico In lieve diminuzione l'indebitamento ...

Boom delle utility italiane, cosa dicono i dati: Per quanto riguarda gli investimenti, nel 2022 si è assistito a un lieve aumento (+1,1% rispetto al 2021), raggiungendo un totale di 11 miliardi di euro. Tuttavia, nonostante questa crescita, il peso ...