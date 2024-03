Esercitazione antincendio all’ospedale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 22 marzo 2024) Test superato per la simulazione di Murri, nello specifico presso il deposito materiali del reparto di Medicina Interna. Mercoledì pomeriggio alle 17 è scattata la simulazione con la conseguente attivazione della catena di comando. In prima linea la direzione medico-ospedaliera con, in testa, il direttore Elisa Draghi. La simulazione, pianificata con il supporto del responsabile del servizio Prevenzione e Protezione, dell’ufficio tecnico, del referente del centralino/portineria e del dirigente delle professioni sanitarie, ha fatto scattare l’allarmenel padiglione della medicina interna. Da lì la chiamata automatica alla portineria che ha messo in moto la macchina operativa predisposta a fronteggiare le emergenze. E così, ognuno nel suo ruolo e per quanto di propria competenza, dalla direzione medico-ospedaliera alla portineria, dal personale del reparto ai ...