Esce per una passeggiata e scompare nel nulla | ore d’ansia per una donna

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 22 marzo 2024) Morrovalle, 22 marzo 2024 –di casa per andare a camminare all’alba enel. Carabinieri, vigili del fuoco e volontari della Protezione Civile, arrivati da diversi Comuni, da oggi all’ora di pranzo stanno cercando Ivana Trottarelli, operaia di 65 anni, di Morrovalle. Oggi alle 5.30 lasi è allontanata da casa per andare a camminare, senza portare con sé il telefono cellulare. Al lavoro non è mai arrivata e non avendo notizie di lei i familiari hanno fatto segnalazione di scomparsa. Le ricerche si stanno concentrando in contrada Palombaretta, zona Borgo Pintura, dove vive la sessantacinquenne. Laera solita andare a camminare. Sul posto ci sono il comandante della Compagnia dei carabinieri di Civitanova, Angelo Chiantese, e il sindaco di Morrovalle, Andrea Staffolani. In ...