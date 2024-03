Eriksson ascolta un messaggio | gli arriva da Liverpool | “Non camminerai mai da solo | quel coro è da brividi”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di venerdì 22 marzo 2024) I calciatori che hanno fatto la storia del(e non) dedicano parole d'incoraggiamento all'ex allenatore malato di tumore. Sabato sarà in panchina ad Anfield per un'amichevole tra legends dei Reds e Ajax. "Non posso battere il cancro ma non voglio starmene seduto a commiserarmi".