Enotria | The Last Song | trailer con la nuova data d’uscita ma niente versione Xbox Series X|S

(Di venerdì 22 marzo 2024) Jyamma Games ha pubblicato un nuovodi: The, dove ha rivelato ladi uscita del gioco, fissata nella giornata del 21 Agosto 2024 su PlayStation 5 e PC tramite Steam ed Epic Games Store. Inoltre contestualmente a questa importante novità il team di sviluppo italiano ha affermato che laXS non è più in sviluppo, e verrà rivalutata in futuro e nello specifico dopo il lancio del gioco. Jyamma Games ha inoltre affermato che presto verrà rilasciata una demo del gioco, consentendo in questo modo ai giocatori di poter provare direttamente con mano una sezione del nuovo souls like tutto italiano. Leggiamo qui sotto un messaggio condiviso direttamente dal CEO di Jyamma Games, Jacky Greco, ...

