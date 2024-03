Enorme choc per la nostra giovane famiglia Le drammatiche parole di Kate | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 22 marzo 2024)Middleton, principessa del Galles, racconta in unmessaggio di essere sottoposta a chemioterapia preventiva. "Gli esami effettuati dopo l'operazione hanno accertato che era presente un cancro. La mia équipe medica mi ha quindi consigliato di sottopormi a un ciclo di chemioterapia preventiva e ora sono nelle prime fasi di questo trattamento", ha detto la principessa.spiega che quando è stata operata all'addome, a gennaio, non si sapeva che ci fosse un tumore. È stato, quindi, per lei un "shock" scoprirlo dopo "un paio di mesi incredibilmente difficili". Ma allo stesso tempo la principessa ha lanciato un messaggio positivo: "Sto bene e divento ogni giorno più forte". La principessa del galles ha poi rivolto un messaggio a tutti coloro che affrontano questa malattia, in qualunque forma: "Per favore ...