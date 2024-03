Energia | in Toscana il 60% delle bollette presenta errori o tariffe troppo alte

Firenze, 7 febbraio 2024 – Dal 1 luglio 2024 i clienti domestici non vulnerabili che non avranno ancora scelto un'offerta sul mercato libero saranno passati al servizio a tutele graduali e saranno ... (lanazione)

Ristori per le aziende agricole alluvionate anche se non avevano polizze assicurative e tempi di indennizzo più brevi. Dal Governo in arrivo nuovi interventi per la Toscana alluvionata: sono nel ... (lanazione)