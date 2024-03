Endless Love streaming | replica puntata del 22 marzo 2024 | Video Mediaset

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di venerdì 22 marzo 2024) Nuovo appuntamento oggi – venerdì 22– con la soap turca. Nellaodierna Salih è pronto a parlare con Kemal per rivelargli il suo amore per Zeynep, ma la ragazza è terrorizzata da questa prospettiva e fa di tutto per dissuaderlo. Ecco ilper rivedere il dodicesimo episodio trasmesso da Canale 5 in