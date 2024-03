Endless Love | anticipazioni 25 marzo | Emir sospetta sempre più di Kemal e Nihan

(Di venerdì 22 marzo 2024)25: prosegue il triangolo amoroso tra. I due innamorati sarannodi più nel mirino del marito di lei.25: amara scoperta perè determinato a scoprire la verità sul rapporto trae in questa puntata farà un passo avanti: riguarderà la “coincidenza” tra il suo matrimonio e la partenza del socio. Che lui e sua moglie abbiano avuto una storia, anche se non lo dicono? Il figlio di Galip cercherà di approfondire. Che altri personaggi vedremo lunedì?, ...

Uomini e Donne non in onda. Oggi Speciale Amici - Gioco di squadra in casa De Filippi. Oggi Uomini e Donne non andrà in onda. L’appuntamento con il dating show riprenderà regolarmente lunedì 25 marzo alle 14.45 su Canale 5 (e per tutta la Settimana S ...davidemaggio