Endless Love | anticipazioni 25 marzo | Emir sospetta sempre più di Kemal e Nihan

(Di venerdì 22 marzo 2024)25: prosegue il triangolo amoroso tra. I due innamorati sarannodi più nel mirino del marito di lei.25: amara scoperta perè determinato a scoprire la verità sul rapporto trae in questa puntata farà un passo avanti: riguarderà la “coincidenza” tra il suo matrimonio e la partenza del socio. Che lui e sua moglie abbiano avuto una storia, anche se non lo dicono? Il figlio di Galip cercherà di approfondire. Che altri personaggi vedremo lunedì?, ...

martedì 26 marzo 2024 , la serie turca Endless Love tornerà su Canale 5 alle 14:10 con la sua quattordicesima puntata doppiata in italiano e grazie alle straordinarie anticipazioni che stiamo per ... (anticipazionitv)

Yes, esce un cofanetto per i trenta anni di "Talk" - Gli Yes hanno annunciato che il prossimo 24 maggio pubblicheranno un'edizione celebrativa per il trentesimo anniversario dell'album “Talk” del 1994. “Talk” è il quattordicesimo album in studio della b ...rockol

Endless Love 26 marzo 2024, trama puntata: Nihan ancora nostalgica, ma Emir indaga su Kemal - Anticipazioni puntata Endless Love di martedì 26 marzo 2024 Tarik tenta di convincere suo padre a ristrutturare il negozio, ma Huseyin ancora una volta non vuol saperne. Kemal, pur prendendo le parti ...msn

Chi è Kadir Dogulu, il marito di Neslihan Atagül di Endless Love - Tuto su Kadir Dogulu: chi è il marito di Neslihan Atagül, la protagonista di Endless Love Le curiosità sull'attore turco.tvserial