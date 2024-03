Endiasfalti a caccia dei playoff Gara decisiva contro Prato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 22 marzo 2024) Consorzio Leonardo Servizi e Lavori sul parquet questa sera dalle 20.30,Agliana, Valentina’s Camicette Bottegone e Gioielleria Mancini Monsummano dopodomani, domenica 24 marzo. Per la quarta e ultima giornata d’andata dei Play-In Silver di serie B interregionale, la formazione quarratina giocherà a Tortona, in provincia di Alessandria,il Gulliver Derthona: primo posto in classifica a quota 12 per i mobilieri allenati da Alberto Tonfoni, quinto a 10 per i piemontesi. Tutti abili e arruolati nelle fila quarratine e tanta voglia di continuare a stupire. "Le ultime due stagioni sono state splendide, ma bisogna proseguire così", sostengono, entusiasti, dalla città del mobile. Per il primo turno di ritorno della seconda fase Promozione B di serie C, Agliana disputerà il derby con la Pallacanestro 2000, a partire ...