Enav punta a gestire in partnership gli aeroporti italiani

(Di venerdì 22 marzo 2024) "Il 2023 è stato un anno record per numero di voli sull’Italia". Così l’ad Pasqualino Monti (nella foto) in merito ai risultati 2023 di, che traguarda il miliardo di ricavi. A trainare la crescita l’accelerazione del traffico aereo, che nel 2024, secondo le stime, crescerà ancora del 7%. "Siamo pronti aquesto eventuale record con performance operative ancora più alte", dichiara Monti, che ha illustrato agli analisti la strategia per le attività non regolamentate al 2026. Un mercato nel quale il gruppo vuole "diventare leader". Oltre a consolidarsi nelle aree "core",infatti nel prossimo triennio a crescere grazie a un portafoglio diversificato. "La nostra priorità sarà quella di mantenere una struttura finanziaria solida e creare valore per gli stakeholder. Il mercato regolato è il nostro ...