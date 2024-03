Emily Dickinson | la primavera nelle sue poesie

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 22 marzo 2024)nasce nel 1830 a Amherst e muore all’età di 56 anni nel maggio del 1886. E’ stata una delle poetesse più importanti dell’Ottocento, si conta che durante il corso della sua vita scrisse quasi più di 1800, ma ne vennero pubblicate solamente dieci. Le sueprima della pubblicazione venivano controllate per essere in linea con i canoni dell’epoca. La struttura era diversa da quella canonica dell’epoca, infatti spesso queste non avevano titoli, e l’utilizzo della punteggiatura era anticonvenzionale. Uno dei temi ricorrentisue opere è la: lasue opere Lee la“Una luce esiste in ...