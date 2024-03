Elezioni Teverola | il medico Gennaro Caserta si candida a Sindaco

(Di venerdì 22 marzo 2024). Ilsidi. Il dottore, già presidente del consiglio comunale e assessore della comunità teverolese, è pronto a scendere in campo con la lista civica ‘Futura’. “I cittadini sono chiamati a delle scelte che scriveranno il futuro della nostra città”. E quindi, che può vantare una importante esperienza politica al servizio del proprio paese, sottolinea le motivazioni che lo hanno spinto a fare questa scelta: “Non hanno pesato valutazioni di carattere personale – che spingevano in ben altra direzione – ma solo motivazioni strettamente legate alla situazione politica e amministrativa in cui si trova la città, alla vigilia di un voto provocato dall’ennesimo ...

Teverola . In vista delle prossime Elezioni amministrative del 8-9 giugno, il gruppo Teverola Sostenibile ha intensificato il proprio impegno nel coinvolgere attivamente la comunità locale nella ... (casertanotizie)

Teverola . “ Teverola Sostenibile ” si prepara al secondo incontro dei tavoli tematici. L’appuntamento è fissato per domenica 24 marzo 2024 alle ore 10:30, presso la sede in Via Cavour, 22. “Forti ... (casertanotizie)

Tempo di lettura: 3 minutiIl medico Gennaro Caserta si candida a sindaco di Teverola . Il dottore, già presidente del consiglio comunale e assessore della comunità teverolese, è pronto a scendere in ... (anteprima24)

Casal di Principe, in auto con marijuana, catena e tirapugni. Pusher e due giovanissimi bloccati dai carabinieri - Si erano appartati a bordo di un furgoncino a Casal di Principe (Caserta), in via Ancona, dove, con il favore del buio e della stradina sterrata, credevano di ...pupia.tv

Elezioni Teverola 2024, il medico Gennaro Caserta si candida a sindaco - Teverola (Caserta) – Il medico Gennaro Caserta si candida ... quotidianamente con le persone come ho sempre fatto e il percorso di avvicinamento alle Elezioni mi vedrà impegnato ad incontrare e ...pupia.tv

VERSO LE Elezioni AMMINISTRATIVE - ‘Teverola Sostenibile’ incontra i commercianti della città - 14:17:40 Teverola. ‘Teverola Sostenibile’ si prepara al secondo incontro dei tavoli tematici. L'appuntamento è fissato per domenica 24 marzo 2024 alle ore 10:30, presso la sede in Via Cavour, 22. "Fo ...casertafocus