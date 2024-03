Educazione | famiglie e scuola alleati

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 22 marzo 2024) Vorrei dire la mia in merito al suo commento sull'altruismo e sul borsello ritrovato. L'civica è già materia di studio per 1 ora alla settimana. Tuttavia credo che il rispetto per gli altri non debba essere appaltato solo ad un'unica disciplina scolastica: tutti i docenti dovrebbero insegnare ai giovani come comportarsi. Ma, prima di tutto, l'spetta ai genitori. Pure io ad ottobre 2023 ho trovato un portafoglio in un buchetta per la posta qui a Bologna. Ho contattato la proprietaria, una ragazza. E' venuta ritirare il portafoglio e a fatica mi ha ringraziato.I genitori non si sono degnati di salire per ringraziarmi. Lanon può niente, se dietro non c'è una famiglia. Maddalena Petroni Risponde Beppe Boni Giusto e sacrosanto. Il primo passo verso l'e il rispetto delle persone ...