Edilizia popolare in Campania | nuovi criteri per i canoni e fondo di solidarietà

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di venerdì 22 marzo 2024) In una conferenza stampa promossa dalla Regione, con il Presidente Vincenzo De Luca, l’Assessore all’urbanistica Bruno Discepolo e il Presidente dell’ERP David Lebro, sono stati presentati i risultati e le strategie per una gestione più efficiente e solidale dell’. Innanzitutto, sono stati riformati idi calcolo del canone di locazione degli alloggi diResidenziale Pubblica che risalivano alla legge regionale del 1997, al fine di assicurare l’equilibrio economico nella gestione degli alloggi ERP e di rendere ipiù equi, sostenibili e adeguati alle reali condizioni delle famiglie. È stato istituito un, pari a 14 milioni di euro, per sostenere economicamente gli assegnatari di alloggi di...