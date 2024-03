Ecco i nomi dei protagonisti

Il 2024 è l’anno in cui si celebrano i 150 anni di Luigi Einaudi . Economista, solido liberale e autorevole uomo delle Istituzioni. “Mai come in questa fase avremmo bisogno di un metodo Einaudi ano ... (formiche)

Calciatore professionista e vegano: Ecco com'è possibile combinare le due cose - La risposta più immediata è, semplicemente, sì. Lo hanno dimostrato grandi nomi dello sport mondiale, come Lewis Hamilton o come le sorelle Williams. Allo stesso modo, nonostante il mondo vegan sia in ...italiaatavola

Europee, Antoci capolista per il M5s: Ecco gli altri candidati in corsa - PALERMO – La candidatura era nell’aria da tempo e oggi è arrivato il ‘timbro’ da parte di Giuseppe Conte: Giuseppe Antoci, ex presidente del Parco dei Nebrodi, sarà capolista dei pentastellati nella C ...livesicilia

La gang di minorenni sgominata in val Bisagno a Genova: Ecco i diari dello spaccio. E spuntano anche aborti clandestini - La”Banda 138”: in un quaderno di geometria il libro mastro della droga. Nelle chat intercettate si parla di due presunte interruzioni di gravidanza. Aperta ...ilsecoloxix