Ecco come rovinare la festa del papà | scoppia la polemica

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di venerdì 22 marzo 2024) Per l’inclusività una scuola romana ha preso la decisione di annullare tutte le attività del 19 marzo, niente lavoretti e niente bigliettini dai figli per i loro. Esposto dei genitori a Valditaradelrovinata. E unache sta prendendo sempre più piede nella Capitale. Dal caso della scuola di Pioltello a Milano, che, a sentire il Ministero dell’Istruzione, ha deciso arbitrariamente di sospendere le lezioni e istituire un nuovo giorno di vacanza per la fine del digiuno del Ramadan, ora èto un altro caso. E di mezzo c’è ladelche sarebbe stata negata ad alcuni bambini che non vedevano l’ora di poter preparare dei lavoretti o dei messaggini ai loro padri. Niente di tutto questo, almeno a sentire alcun i genitori che avrebbero ...