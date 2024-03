E3 Saxo Classic | Wout Van Aert | “Caduta stupida | ma van der Poel era il più forte oggi”

(Di venerdì 22 marzo 2024) Niente soddisfazione perVanin una prova generale dellehe del Nord di ciclismo. Il belga della Visma Lease a Bike si è dovuto accontentare del terzo posto nella E3vinta, anzi dominata da Mathieu van der(Alpecin-Deceuninck). Rimane però il dubbio di sapere che cosa sarebbe successo senza quelladel belga poco prima dello scatto del campione del mondo. “Abbiamo avuto una giornata sfortunata, non siamo riusciti a far valere la nostra superiorità numerica come siamo soliti fare – afferma Vanal termine della gara –Mathieu era fortissimo, con i suoi attacchi mi ha fatto davvero male“. Pochi gli accenni alla sua, anche perché poi il belga ha provato a ...

