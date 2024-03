È uscito il kit casalingo della Copa America 2024 del Brasile | con Nike che si ispira completamente al Samba nel suo design

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di venerdì 22 marzo 2024) Notizia fresca giunta in redazione: La divisa casalingadelè uscita, con la Selecao che spera che possa fornire gloria internazionale in estate. Ilsi dirige negli Stati Uniti naturalmente tra i favoriti per arrivare fino in fondo, quindi sarebbe stato sempre intrigante quandoavesse abbandonato le maglienazionale. Sebbene sia difficile sbagliare con l’iconico giallo adornato dal, questo sforzo diè andato ben oltre le aspettative. La divisa home delha ununicoha aggiunto un tocco tradizionale di ...