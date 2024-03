“È il momento di dirlo” Grande Fratello | Signorini senza pietà | finisce malissimo per Anita

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di venerdì 22 marzo 2024) La lunga avventura diOlivieri nello spiato appartamento di Cinecittà si è conclusa lo scorso lunedì e ieri, in occasione della 46esima puntata del2023, si è presentata in studio tra tutti gli ex concorrenti e ha incontrato il suo ‘fidanzato’ Alessio Falsone. Sul più bello, però, spunta l’ex Edoardo. Probabilmente il pubblico ha eliminatoOlivieri anche per la scelta sentimentale che ha fattoil minimo scrupolo nei confronti del suo storico ex fidanzato, Edoardo Sanson, di cui è stata innamorata per dieci anni e che aveva appena rivisto a San Valentino al2023. La stoccata in diretta.provoca“Non riesco ...