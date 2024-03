È Hancko il nuovo Kim | il difensore goleador che costa 20-25 milioni Gazzetta

(Di venerdì 22 marzo 2024) ÈilKim, il Napoli se l’è già lasciato sfuggire una volta. Lo scrive ladello Sport con Vincenzo D’Angelo. Nella Slovacchia di Calzona da anni giganteggia anche Davidcentrale del Feyenoord finito da tempo nel mirino dello scouting azzurro. Dopo un timido approccio nella scorsa estate, adesso il Napoli sembrerebbe essersi convinto a sferrare l’affondo decisivo sul 27enneche ha tutto per colmare il vuoto lasciato dall’addio di Kim Minjae.conosce già l’Italia: nel 2018 fu acquistato dalla Fiorentina, ma collezionò appena cinque presenze (con un assist), una proprio contro il Napoli. Mancino, 188 centimetri di muscoli e personalità (rigorista se serve), Dabid è un ...

IL PREMIO - Lobotka nominato calciatore slovacco del 2023, battuti Hancko e Skriniar - Per la prima volta nella sua carriera il centrocampista azzurro Stanislav Lobotka è stato premiato dalla Federazione slovacca come miglior calciatore slovacco del 2023. Battuti Hancko e Skriniar, il ...napolimagazine

Mercato Napoli, Cammaroto: “Hancko obiettivo concreto, nel mirino anche un calciatore del Bologna” - ForzAzzurri.net - Emanuele Cammaroto ha parlato delle ultime notizie sul mercato del Napoli nel suo editoriale per NapoliMagazine ...forzazzurri