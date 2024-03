E adesso arriva piatto La nuova moda del flatcroissant spopola sui social e scatena le critiche dei puristi della lievitazione

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di venerdì 22 marzo 2024) "Croissantpiattisti" di tutto il mondo, è ora di fare la vostra rivoluzione. D'altronde se la pasticceria è una scienza esatta, la creatività non conosce limiti, e così a quella cubica, a piramide, sferica e persino a forma di bara, si unisce un'altra dimensione del croissant che, vista così, promette ampi margini di soddisfazione. Si tratta del, o croissant sottiletta come definito in un recente articolo di Repubblica, un "biscottone" di sfoglia ottenuto appiattendo l'impasto primacottura e cospargendolo con una dose extra di zucchero per aumentare la caramelizzazione. Il risultato è crunchy ma morbido e burroso, ergonomico ai fini dell'inzuppo, e soprattutto parecchio instagrammabile. Come si fa il: non è questione di mattarello A San Francisco è stata l'Alexander Patisserie, sedi a Cupertino e ...