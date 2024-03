Dune 3 | ecco la condizione che spingerà Villeneuve a esserne il regista

(Di venerdì 22 marzo 2024) Il buon Denisnon la manda a dire:– Parte 3 s’ha da fare, ma a una: la certezza che il film abbia una sceneggiatura completa e strutturata, che possa superare qualitativamente anche quella del secondo capitolo. Solo se il risultato si dimostrerà all’altezza, ilcanadese, come ha rivelato in una recente intervista a Empire, sarà disposto a tornare nell’inospitale territorio di Arrakis, dopo essersi dedicato ai primi due lungometraggi. Le speculazioni su un plausibile terzo capitolo sono tante enon vuole disattenderle, ma non prima di aver superato un importante ostacolo, quello di una scrittura salda e convincente, per ottenere la quale ritiene sia il caso di prendersi una pausa dal progetto. Denise Timothée Chalamet sul set di ...

