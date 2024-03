Due alunne di 12 anni investite da un’auto all’uscita da scuola Attraversavano la strada sulle strisce pedonali Gravi | ma non in pericolo di vita

(Di venerdì 22 marzo 2024) Due bambine di 12sono stateda un'auto all'uscita danel comune di Marciano della Chiana, in provincia di Arezzo, intorno alle ore 16 di oggi. L'articolo .

Grave e inquietante quanto accaduto in un istituto superiore a Varese. Così come segnala la stampa locale, due alunne , una 18enne, l'altra ancora minorenne, sarebbe ro arrivate a scuola , poco dopo le ... (orizzontescuola)

Ore di apprensione a Sori, in Liguria, per la scomparsa di due ragazzine di 13 anni, Viola e Beatrice , che frequentano la scuola media. Le due amiche non hanno fatto ritorno a casa ieri, 4 marzo, ... (orizzontescuola)

Due 15enni sono state denunciate al Tribunale dei Minori di Firenze per i reati di violenza privata, minacce e lesioni in concorso. Le due ragazze sono accusate di aver picchiato una loro compagna ... (orizzontescuola)

A Soleminis la scuola non è agibile: 111 alunni accolti nelle aule di Serdiana - Costretti da 10 giorni a saltare le lezioni per due edifici pericolanti. Oggi il rientro nel plesso di via Eleonora d’Arborea del paese vicino ...unionesarda

Cento giorni alla Maturità: come funziona l'esame, i consigli per prepararlo al meglio e quanto incide sul voto finale - A Milano il countdown celebrato con riti e festeggiamenti. In alcuni istituti già iniziate le simulazioni della prova orale. I consigli degli esperti: «Mantenere uno studio costante che eviterà nottat ...milano.corriere

Due scuole su cinque sono inacessibili agli studenti disabili. Terza puntata dell’inchiesta su scuola e disabilità - Questa la fotografia scattata dall’Istat nell’ambito dell’aggiornamento all’anno scolastico 2022-2023 della sua indagine sull’inclusione scolastica degli alunni con disabilità. Numeri che InfoData ha ...infoilsole24ore