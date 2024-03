Due 12enni investite all’uscita da scuola; ricoverate in gravi condizioni al Meyer di Firenze

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 22 marzo 2024) Duesono statinell’Aretino da un’auto guidata da una 60enne che si è fermata subito a soccorrerle. Le due ragazzine ferite sonoall’ospedaledidove sono arrivate in codice di urgenza rosso. L’incidente è accaduto nel comune di Marciano della Chiana (Arezzo). Le due bambine sono statedi. Sono in corso gli accertamenti dei carabinieri per ricostruire la dinamica. La donna che le hasi è fermata a soccorrerle e ha dato subito l’allarme. Entrambe sono state portate ausando sia l’ambulanza che l’elicottero Pegaso. Nell’urto avrebbero riportato varie fratture. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.