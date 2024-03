(Di venerdì 22 marzo 2024)unodie poi. Così due minorenni sarebbero finite nella trappola di un ragazzo molto più grande, conosciuto su Instagram pochi giorni prima . Il giovane, 24 anni , della provincia di, avrebbe abbordato una delle due ragazzine, una 15enne, sul social network e dopo qualche complimento inviatole per messaggio le avrebbe dato appuntamento per vedersi...

Drogate durante uno spinello di gruppo e poi violentate: indagato un 24enne ad Ancona - Drogate durante uno spinello di gruppo e poi violentate. Così due minorenni sarebbero finite nella trappola di un ragazzo molto più grande, conosciuto su Instagram pochi giorni prima. Il giovane, 24 ...gazzettadelsud

Pesaro, le maghe devono scacciare il malocchio e fanno sparire gioielli per 100mila euro - PESARO L’oro era maledetto, le collane preziose erano dei serpenti: nessun dubbio, qualcuno aveva colpito madre e figlia con una potente fattura provocando seri guai per la salute, e serviva ...corriereadriatico

Lollobrigida afferma: il centrodestra è più forte di due anni fa - Ha inoltre commentato le elezioni in Sardegna, sostenendo che le analisi fatte in precedenza erano state "Drogate". Le aspettative per le Europee Guardando al futuro, Lollobrigida ha espresso ...informazione