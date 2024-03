Dragon’s Dogma 2 | bufera sulle microtransazioni | Capcom risponde

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di venerdì 22 marzo 2024) Se non ci sono polveroni, nel dubbio vai di: quelle di2 stanno causando il caos più totale nelle ultime ore Le recensioni di2 su Steam non sono il plebiscito in cuisperava, ma del resto i 21 acquisti separati per gli altrettanti DLC al day one mediantesi sono rivelati una scelta alquanto infelice. Il motive è ciò in cui consistono i “contenuti extra”: trattasi infatti di feature basilari normalmente ottenibili gratuitamente. Un esempio su tutti, l’Arte della Metamorfosi, si traduce nel banalissimo cambio di acconciature.ha chiarito in seguito che si tratta in realtà, come spesso avviene in casi come questo, di un “salvatempo” per ottemperare alla rarità dell’elemento ...