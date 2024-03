Donnarumma para il suo primo rigore con l’Italia nei 90′ | ma non lo sapeva | “Me l’hanno detto ora”

(Di venerdì 22 marzo 2024) Gigioè stato protagonista di un'ottima partita nel corso di Venezuela-Italia. Il portiere azzurro hato un, ilnei 90' con la maglia della Nazionale maggiore: "Me l'hannoadesso".

L’Italia di Luciano Spalletti negli Stati Uniti inizia la pre para zione in vista di Euro 2024 con due amichevoli, la prima oggi contro il Venezuela in Florida e la seconda domenica contro l’Ecuador ... (corriere)

Arrivò alla Juve con Ronaldo, ora sfida l'Italia: lo avete riconosciuto - Centrocampista centrale, anche se ora è impiegato da difensore, gioca a Cipro ed è nazionale del Venezuela: il suo passaggio in bianconero non ha lasciato grandi ricordi ...tuttosport

Pagelle Italia-Venezuela: Retegui solo e spietato (7), Donnarumma salva (6,5), Frattesi poco libero (5) - Pronti, via e azzecca l’angolo giusto, parando il suo primo rigore nei 90’ con la maglia azzurra al sesto tentativo. Sul pareggio venezuelano forza il passaggio su Bonaventura, dopo aver scartato ...corriere

L’Italia vince 2-1 contro il Venezuela: decisivo Retegui, solo panchina per Folorunsho - L’ Italia vince 2-1 a Miami contro il Venezuela. Inizio da brividi però per la squadra di Spalletti, con Buongiorno che atterra Rondon in area e con Donnarumma che para poi il rigore del centravanti v ...calciohellas