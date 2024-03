(Di venerdì 22 marzo 2024) Un curioso siparietto è andato in scena nella serata di ieri negli Stati Uniti a margine dell'amichevole disputata dall'Italia...

Donnarumma e l'abbraccio con Maldini: 'Ci sentiamo spesso, abbiamo un rapporto straordinario' - Un curioso siparietto è andato in scena nella serata di ieri negli Stati Uniti a margine dell`amichevole disputata dall`Italia contro il Venezuela e vinta per.calciomercato

Spalletti, la certezza Retegui e l’incontro con Sinner: “Una roba imbarazzante” - MIAMI (STATI UNITI D'AMERICA) - Grazie a una doppietta dell'attaccante del Genoa Mateo Retegui, una delle poche note positive della serata, l'Italia batte 2-1 il Venezuela nell'amichevole del Chase St ...tuttosport

Donnarumma e l'abbraccio con Maldini: "Abbiamo un rapporto straordinario" - "Sono contento, soprattutto per la squadra. Sapevamo della difficoltà di affrontare una nazionale sudamericana. Questa partita ci servirà per il futuro, per sistemare ...tuttojuve