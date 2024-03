Don Matteo 14 rinviato ad autunno 2024 | perché è stato sospeso e non va in onda ad aprile

Leggi tutta la notizia su spettacoloitaliano

(Di venerdì 22 marzo 2024) Don14? Anche Don14. La programmazione televisiva sta subendo numerose variazioni, a causa dell’arrivo di alcuni eventi e per alcune decisioni prese all’ultimo minuto per garantire la massima visibilità del prodotto. A marzo, ad esempio, doveva andare inViola come il mare e invece èrimandata a data da destinarsi. Un’altra fiction di punta prodotta da Lux Vide è coinvolta nel caos. MaDon14 è? Ecco le ultime notizie e quando va in. Don14, la fiction non va inad ...