Don Matteo 14 | rinviata la messa in onda all’autunno 2024 | perché? Ecco il motivo

Raoul Bova - Don Matteo 14 (US Rai) Rai 1 rinvia alla prossima stagione un’altra fiction. Questa volta, però, non si tratta di un titolo qualunque ma di un pezzo da 90 nella programmazione della ... (davidemaggio)

Cambio di programmazione. Don Matteo 14 non andrà in onda a partire da giovedì 4 aprile . Le nuove puntate slitteranno al prossimo autunno . Il motivo della decisione della Rai.Continua a leggere (fanpage)

Don Matteo 14 rinviato in autunno per ‘colpa’ dell’Europa League Utenti furiosi per il cambio di programma - Don Matteo 14: salta la messa in onda dal 4 aprile. La fiction non andrà in onda a causa della trasmissione delle partite di Europa League.lolnews

Don Matteo 14 rimandato ad autunno 2024 - Era tutto pronto per il debutto di Don Matteo 14. La quattordicesima stagione della fiction è vittima di una serie continua di rimandi. Il nuovo ciclo di episodi vedrà Raoul Bova protagonista assoluto ...ciakgeneration

Don Matteo, salta la messa in onda della nuova stagione: rimandata al prossimo autunno - Il crossover voluto dalla Rai, infatti, era stato ideato per annunciare l’imminente messa in onda della nuova stagione di Don Matteo, la 14esima. Il primo episodio, di una delle serie televisive più ...news.fidelityhouse.eu