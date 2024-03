Domenica arriva a Pioppo la 2ª edizione di “Tradizioni e delizie Pasquali”

SAN GIOVANNI "È una vittoria di fondamentale importanza ma ancora non abbiamo fatto niente". Atos Rigucci non può essere che soddisfatto del successo ottenuto dai suoi domenica per 1-0 contro il ... (sport.quotidiano)

Basta girare in queste ore per Carpi per capire come la città dei Pio stia vivendo l’attesa per Carpi-Ravenna. Nei punti strategici della città i Guidati dal Lambrusco hanno posizionato striscioni ... (sport.quotidiano)