Domenech | «Upamecano ha la “malattia tedesca” | non sai mai se giocherà bene o male»

(Di venerdì 22 marzo 2024) Raymond, l’ex ct della nazionale francese che nel 2006 perse la finale del Mondiale contro di noi a Berlino. Raymond, in verità, non ha mia spesso di pensare a quella finale, a quella testata di Zidane. In patria gode comunque di grande credito, così come anche in Germania. Oggi ha rilasciato un’intervista a un media tedesco in cui ha parlato di: «La Francia è una delle grandi favorite per l’Europeo. La difesa potrebbe però essere un problema» Il difensore francese non sta passando un buon periodo al Bayern Monaco. Ha perso il posto dopo gli errori in Champions e in Bundesliga. «L’Inghilterra ha le carte in regola per vincere l’Europeo. Non dobbiamo dimenticare nemmeno l’Italia. Ma certo: la Francia è una delle grandi favorite. Abbiamo Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Olivier Giroud e anche Kingsley Coman ...