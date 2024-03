Djokovic in fase calante? Wilander | “Non gli importa perdere nei tornei piccoli | non è nella sua stagione”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 22 marzo 2024) L’inizio dinon è stato dei migliori per Novak, considerando gli standard a cui ha abituato nel corso della sua lunga carriera agonistica. Il fuoriclasse serbo ha perso la semifinale degli Australian Open contro il nostro Jannik Sinner (poi capace di alzare al cielo il trofeo sul cemento di Melbourne), è stato sconfitto da Luca Nardi ai sedicesimi di finale del Masters 1000 di Indian Wells e ha poi deciso di non partecipare all’evento di Miami. L’attuale numero 1 al mondo tornerà in scena al Masters 1000 di Montecarlo, dove incomincerà la suasulla terra rossa. Lo stato di forma del 36enne è tutta da valutare in vista degli appuntamenti piùnti dell’estate: Roland Garros, Wimbledon, Olimpiadi di Parigi 2024. Sono campanelli d’allarme per il 36enne, la cui carriera è forza in ...