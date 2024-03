Divina alleanza in Palestina - I legami tra cristiani evangelici statunitensi e coloni israeliani sono molto forti. I due gruppi hanno ideali simili e interessi in comune. Leggi ...internazionale

Visioni dell’alleanza, a Pescara la mostra di Piero Roccasalvo - Pescara. Una pittura figurativa intrisa di visioni, inquiete e misteriose: disegni, quasi tutti inediti, alcuni di grande formato, di recente produzione. I colori, le forme e le figure dell’artista ...abruzzolive

IV Domenica di Quaresima: “La Grazia che ci salva”. Domenica in “Laetare” (mons. Giovanni D’Ercole) - No, anzi egli resta per sempre fedele alle sue promesse e alla sua alleanza. E così, attraverso Ciro ... detta in latino “laetare”, ci fa già pregustare il trionfo della misericordia Divina a Pasqua.farodiroma