Dispersione idrica | l’Italia spreca il 42 | 4% dell’acqua potabile

(Di venerdì 22 marzo 2024) Il 42,4%. Quasi un litro su due. Nelle reti idriche italiane si perde ben il 42,4%. A sottolinearlo è l’Istat sulla base dei dati del 2022, anno in cui l’acqua dispersa nelle reti comunali di distribuzione avrebbe potuto soddisfare le esigenze idriche di 43,4 milioni di persone per un intero anno. La, peraltro, è addirittura in aumento rispetto al 2020, quando il dato si fermava al 42,2%. Ogni giorno le reti comunali di distribuzione erogano, per gli usi autorizzati, 214 litri di acquaper abitanti, pari a 36 litri in meno del 1999. Nel 2023 la quota di famiglie che non si fida di bere acqua di rubinetto è del 28,8%, stabile rispetto all’anno precedente. I dati sono stati diffusi dall’istituto di statistica in occasione della Giornata mondiale ...