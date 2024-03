Disagi in vista per lo sciopero dei treni | attesi ritardi e cancellazioni

(Di venerdì 22 marzo 2024) Nuoviinper i pendolari. Sono stati proclamati da alcune sigle sindacali autonome scioperi nazionali del personale del Gruppo Fs Italiane, dalle ore 21 di sabato 23 alle ore 21 di domenica 24 marzo 2024. La protesta potrebbe avere un impatto significativo sulla circolazione ferroviaria e comportaretotali e parziali di Frecce, Intercity eRegionali ditalia. Gli effetti, in termini di, potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l'orario di termine stabilito.? A comunicarlo è stato il gruppo Fs in una nota.talia, tenuto conto delle possibili importanti ripercussioni sul servizio, invita tutti i passeggeri a informarsi prima di recarsi in stazione e, ove possibile, a ...

