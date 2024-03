Diritto alle cure | alla casa | all’istruzione | la Chiesa cattolica e l’8xmille

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di venerdì 22 marzo 2024) Accoglienza, sostegno all’educazione, aiuto a chi è in condizioni di povertà, restauro, cura e assistenza ai malati. Poliambulatori gratuiti per chi non riesce ad accederesanitarie, case di accoglienza per donne in difficoltà e i loro figli, dormitori per chi non ha una. Sono solo alcuni dei campi di intervento al centro delle attività di rilevanza sociale e culturale che laha potuto e continua a sostenere attraverso. Gli interventi toccano non solo tutto il territorio italiano - dal Nord al Sud, passando per il Centro - ma vanno anche oltre i confini nazionali, spingendosi nelle aree più svantaggiate dei Paesi in via di sviluppo.