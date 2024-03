Diritti tv | accordo Rai-Sky | 4 partite in chiaro di Europa League

(Di venerdì 22 marzo 2024) Non solo Sky e Dazn, anche la Rai ha acquistato iper trasmettere alcunedi. In particolare, adesso la Rai ha iper trasmettere duedei quarti e duedi semifinale con una squadra italiana in campo e la finale (solo se ci sarà un’italiana). Anche gli Internazionali d’Italia nell’Sky-Rai Come riportato da Calcio e Finanza, c’è l’anche per la trasmissione di unidici match del singolare del torneo maschile degli Internazionali d’Italia, insieme alla finale singolare femminile o finale di doppio maschile e femminile per il 2024 e il 2025. «Siamo particolarmente soddisfatti di questo, che garantirà alla più ampia platea possibile di fruire di due ...

Dazn vanta i Diritti di trasmissione di tutta la serie A anche per i prossimi cinque anni. Dopo svariate ipotesi prese in considerazione, si è optato per la conferma del l’accordo. Ciò al netto delle ... (quifinanza)

Un accordo con l’Egitto rischia di trasformarsi in un fallimento come quello con la Tunisia. Un fallimento che potrebbe costare all’Unione europea milioni di euro. Gli eurodeputati Mounir Satour dei ... (ilfattoquotidiano)

Nascondono un chilo e mezzo di marijuana nel mangime del cane, tre arresti a Magenta - Fanpage.it è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Napoli n. 57 del 26/07/2011. Ove non espressamente indicato, tutti i Diritti di sfruttamento ed utilizzazione economica del mat ...fanpage

accordo con Sky, la Rai trasmetterà in chiaro 4 gare di Europa League e Sinner al Foro Italico - Il tutto in esclusiva free-to-air, in simulcast con Sky e NOW, con Diritti multipiattaforma (tv, radio, web). E’ il “cuore” dell’accordo raggiunto tra Rai e Sky Italia per la trasmissione in chiaro di ...repubblica

Diritti esclusivi in chiaro per UEFA Europa League e Internazionali BNL d'Italia - Il tutto in esclusiva free-to-air, in simulcast con Sky e NOW, con Diritti multipiattaforma (tv, radio, web). E’ il “cuore” dell’accordo raggiunto tra Rai e Sky Italia per la trasmissione in chiaro di ...rai