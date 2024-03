Diretta Risponderemo con morte a morte Attentato a Mosca in una sala concerti | almeno 40 morti | Video

(Di venerdì 22 marzo 2024) È di40e 100 feriti il bilancio di una sparatoria al Crocus City Hall, la più grandedi, dove tre uomini armati e in mimetica sono entrati e hanno iniziato a sparare. Lo riferiscono media locali. L'agenzia di stampa Tass scrive che gli aggressori avrebbero usato delle mitragliatrici. La Ria Novosti afferma che gli uomini armati hanno anche "lanciato una granata o una bomba incendiaria facendo scoppiare un incendio" che è ancora in corso. Al momento dell'attacco nellaerano presenti centinaia di persone, molte sono state evacuate. Solo qualche giorno fa le ambasciate di Stati Uniti e Gran Bretagna avevano avvertito i loro concittadini di non andare aper il rischio terrorismo. Ore 21,11 - ...

