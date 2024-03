DIRETTA MotoGP | GP Portimao 2024 LIVE | Martin si piazza al comando | sale di colpi Bagnaia

(Di venerdì 22 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.30 Jorgesi prende di forza la prima posizione! 1:38.979 perator: 0?131 di margine su Marquez. 16.28 Marc Marquez al! 1:39.110, batte Binder per 89 millesimi. 16.27in quinta posizione Enea Bastianini a tre decimi e mezzo da Binder! 16.26 Marquez non riesce ancora a mettersi al! Resta in seconda posizione lo spagnolo: perde ancora nell’ultimo settore. 16.25 Buon miglioramento perche è settimo a 535 millesimi da Binder. Marquez si avvicina ancora: 36 millesimi dalla vetta. 16.23 Marquez perde qualcosa nel quarto settore e si mette in seconda posizione a soli 49 millesimi da Binder. 16.22 Buon primo settore perche non è altrettanto veloce ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE FP1 RISULTATI E CLASSIFICA FP1 16.20 Rientra in pista in questo momento Pecco Bagnaia . 16.19 Attualmente in fondo alla classifica ci sono ... (oasport)

ON AIR - Specchia: “Italiano perfetto per il Napoli" - In DIRETTA a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Paolo Specchia, allenatore: ”Italiano è un buon allenatore, viene dal basso e conosce il calcio come pochi. Quando ...napolimagazine

Accordo Rai e Sky Italia: in chiaro sulla Rai alcune partite di Uefa Europa League e Internazionali BNL d'Italia - verranno trasmessi in DIRETTA radio, eventi che si andranno ad aggiungere alle dirette dei campionati di calcio di Serie A e B fino al termine della stagione in corso, alla Coppa Italia, alla ...engage

Miller vola sul circuito di Portimao: che numero nelle Libere MotoGP in Portogallo! VIDEO - Miller Airlines': la MotoGP ha ribattezzato così sui social la compagnia aerea intitolata per gioco al pilota australiano di KTM dopo aver spiccato il 'volo' sul circuito di Portimao nel corso delle ...sport.sky