DIRETTA MotoGP | GP Portimao 2024 LIVE | Bastianini fa il vuoto davanti a Martin | Bagnaia entra in top 10

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 22 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.54 Deve fare velocemente il tempo anche Aleix Espargarò che dopo la caduta è fermo in ventesima posizione. 16.53ottavo! Ottavo a sette decimi dal suo compagno di squadra. 16.52 Quartararo si porta ora in decima posizione a 829 millesimi da. Marquez si migliora, ma è staccato di un decimo e mezzo. 16.50 Parte adesso il giro per Pecco. 16.49 Finisce a terra Aleix Espargarò! Bandiera gialla e problema per chi ancora non ha fatto il giro veloce. 16.48IIIIII! 1:38.057! Fantastico crono con la sua Ducati,staccato di 231 millesimi! 16.46 Escono adesso, Acosta eper il time attack. 16.45 Miller si inserisce in ...