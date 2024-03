Diletta Leotta ‘svela’ da Cattelan la posizione consigliata per avere un figlio maschio

Leggi tutta la notizia su gravidanzaonline

(Di venerdì 22 marzo 2024)ha svelato quale sia laperfigli maschi. Ospite a Stasera c’è, la conduttrice sportiva ha riferito al pubblico la ‘dritta’ datale dalla sua amica Alice Campello, mamma di tre maschi. “Alice Campello, che è la moglie di Alvaro Morata, mi ha consigliato comeun. Mi ha detto che c’è un modo, tipo quelle cose che raccontano le nonne, che si tramandano di generazione in generazione”, ha esordito, da poco mamma della piccola Aria, avuta ad agosto 2023 insieme al compagno Loris Karius. “La sua teoria sullada tenere… non so come fare per edulcorarla, quindi ho deciso che non la edulcorerò. Devi ...